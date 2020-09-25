В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

В поселке Неклюдово в Нижегородской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. Сейчас он доставлен в отделение полиции.

Известно, что школьница накануне около 17 часов вышла на остановке в поселке Неклюдово, возвращаясь из школы. Дома она так и не появилась.

Как обычно бывает в таких случаях, СКР возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ребенка начали искать. Вечером тело пропавшей школьницы было обнаружено в безлюдном уголке поселка. При осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти.