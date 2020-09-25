25 Сентября 2020
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Политика В России
ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

ЦИК сократил использование CAPTCHA на своем сайте

Состоялась встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с экспертами.

Ее итогом стали решения о сокращении использования технологии защиты от атак роботов CAPTCHA на сайте комиссии и о модернизации сайта перед компанией по выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

Также Памфилова извинилась перед теми, кому использование CAPТCHA доставило неудобства, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, пятизначный код теперь должны вводить все пользователи для того, чтобы посмотреть данные об итогах голосования на выборах любого уровня и на каждом избирательном участке. Это серьезно затруднило анализ результатов голосования россиян.

Планируется изменить систему безопасности сайта ЦИК, чтобы он стал более доступен.

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ЦИК сократил использование CAPTCHA на своем сайте

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Теги: ЦИК, выборы, Госдума



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