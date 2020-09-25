25 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Песков: Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию

Кремль не выдвигал президента России Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, инициативная группа из России выдвинула Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Заявка была принята Шведским Нобелевским комитетом, и произошло это еще в первой половине сентября.

Напомним, это уже не первый раз, когда Путина выдвигают на Нобелевскую премию мира. Даже авторы нынешней заявки уже делали это в 2013 году. Также в этом году уже выдвинули на эту премию Алексея Навального, Дональда Трампа и Светлану и Сергея Тихановских.

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Песков: Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию

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Теги: Путин, Нобелевская премия



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