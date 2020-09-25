Суд по изъятию миллиардов у экс-министра Абызова отложен

Заседание Гагаринского суда Москвы, где рассматривается иск об обращении в доход государства денег бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, отложен до 20 октября.

Абызов не согласился с иском, так как он не основан на нормах закона - он сдавал все требуемые законом декларации, в том числе о контролируемых иностранных компаниях, а иск по договору о продаже акций ОАО "Сибирская энергетическая компания" основан на недопустимых доказательствах, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства деньги Абызова на сумму более 32 млрд руб.

По данным ведомства, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

В ходе проверки также выяснилось, что Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на госслужбе.