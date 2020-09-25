Хуснуллин открестился от всероссийской реновации

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в России в настоящее время не идет речь о реновации в масштабах всей страны.

Так он прокомментировал проект закона о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья. По словам вице-премьера, пока не ясно, какие параметры будут утверждены в окончательной версии законопроекта.

"У нас нет никакой всероссийской реновации", - отметил он, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, сенаторы и депутаты внесли в Госдуму поправки к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам. Они предполагают, что местные власти по всей России смогут принимать программы сноса и реконструкции не только аварийного, но вообще любого жилья.

Хотя авторы законопроекта ссылаются на опыт московской реновации (по которой снос жилья возможен при согласии двух третей собственников), есть и пункт о "комплексном развитии территорий", по которому возможно принудительное изъятие недвижимости.