Алексей Навальный решил остаться в Германии

Политик Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, на это может уйти несколько недель, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 23 сентября стало известно о выписке создателя ФБК из берлинской клинике Charite, куда он был доставлен около месяца назад в тяжелом состоянии и коме. Российские врачи и эксперты заявляют, что не нашли в анализах оппозиционера следов отравляющих веществ, тогда как немецкие специалисты заявили о наличии следов воздействия веществ типа "Новичок".