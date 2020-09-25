25 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Алексей Навальный решил остаться в Германии

Политик Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, на это может уйти несколько недель, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 23 сентября стало известно о выписке создателя ФБК из берлинской клинике Charite, куда он был доставлен около месяца назад в тяжелом состоянии и коме. Российские врачи и эксперты заявляют, что не нашли в анализах оппозиционера следов отравляющих веществ, тогда как немецкие специалисты заявили о наличии следов воздействия веществ типа "Новичок".

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Алексей Навальный решил остаться в Германии

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Теги: навальный, Германия, отравление



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