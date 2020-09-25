Американские сенаторы внесли законопроект о санкциях из-за Навального

Группа сенаторов США внесла проект закона о санкциях против России из-за предполагаемого отравления политика Алексея Навального.

Как предполагается, ограничительные меры коснутся российских официальных лиц, "которые замешаны в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального",— говорится в сообщении одного из сенаторов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на возможные новые санкции Запада.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о возможных новых западных санкциях.

"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", - сказал министр.