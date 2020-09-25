В Instagram нашли позволившую шпионить за пользователями уязвимость

В Instagram обнаружили опасную уязвимость, которая дает возможность следить за пользователями соцсети.

С этой целью злоумышленники отправляют специальное изображение. Чтобы уязвимость сработала, фотографию нужно сохранить на смартфоне. После этого хакеры получают контроль над аккаунтом в Instagram. Кроме того, баг дает доступ не только к самой социальной сети, но и к контактам, камере и геолокации смартфона, сообщает телеканал "360".

В конце августа в интернете появилась незащищенная база данных 235 млн пользователей Instagram, TikTok и YouTube.

Ее обнаружил руководитель отдела киберзащиты компании Comparitech Боб Дьяченко. Как говорят эксперты, в открытом доступе как логины, имена пользователей, контактная информация и изображения, так и информация о подписчиках: средний возраст, пол, местоположение и количество лайков.

Есть номера телефонов и адреса электронной почты.