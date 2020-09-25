Минэнерго и Сбербанк переведут сотрудников на «удаленку»

Сбербанк переведет до половины своих сотрудников на удаленный режим работы.

Это связано с постановлением мэра Москвы и главы Роспотребнадзора. Те работники, которые продолжат ходить в офис, будут соблюдать меры безопасности.

Кроме того, отправить сотрудников на "удаленку" решили в Министерстве энергетики РФ, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, столичная мэрия от имени мэра Москвы Сергея Собянина посоветовала крупным предприятиям города частично перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Письма с рекомендациями уже направлены.