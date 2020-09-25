Немецкая овчарка заменила мать двум брошенным львятам в Приморье

Немецкая овчарка, живущая в Приморском крае в парке "Белый лев", заменила мать двум львятам, от которых отказалась львица.

Львят выкармливает восьмилетняя собака Сандра. Помимо двух приемных щенков у нее есть родной. По словам специалистов, это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, особенно диких, пишут "Известия".

Напомним, в 2015 году в Приморье стало известно о необычной дружбе тигра и козла. Тимура привели к тигру на съедение, однако хищник не тронул его. В январе 2019 года козел наступил на тигра и тот отбросил его в сторону. Тимура возили на лечение в Москву. После этого животных разлучили.