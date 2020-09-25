В Москве хотят ввести самоизоляцию для пожилых

Московские власти рассматривают возможность возвращения обязательной самоизоляции для пожилых людей.

По словам источника "Интерфакса", число заболевших COVID-19 в мегаполисе растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье, прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщалось, столичная мэрия от имени мэра Москвы Сергея Собянина посоветовала крупным предприятиям города частично перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Письма с рекомендациями уже направлены.