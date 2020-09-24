25 Сентября 2020
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Общество Курганская область
тариф, ЖКХ, счетчик, коммунальная плата, коммуналка (2016) | Фото: 1ul.ru

Власти Зауралья: "Правительство столкнулось с ситуацией, что по Кургану заявлен тариф на тепло с ростом в 2,5 раза"

Правительство Курганской области принимает на сегодняшний день все необходимые меры для того, чтобы не допустить роста тарифов на теплоснабжение. Курганская генерирующая компания (КГК), которой владеют энергоолигархи Алексей Бобров и Артем Биков, создало две "дочки" - это сделано с целью повышения тарифов на тепло в Кургане и Шадринске, а также в Шадринском районе.

Как рассказала на пресс-конференции директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, в конце декабря прошлого года эти дочерние компании были наделены имуществом КГК. Почти сразу же это имущество передано КГК в аренду, чтобы снабжать теплом жителей региона по ранее установленным тарифам.

"По Кургану заявлен тариф с ростом в 2,5 раза. Курганскими теплоэнергетическими системами заявлен тариф 5173 рублей за гигакалорию. В Шадринске вместо тарифа 2,5 тысячи рублей заявлен тариф 5,5 тысяч рублей, а в Шадринском районе вместо 3 тысяч - 9,5 тысяч рублей за гигакалорию", - отметила Ирина Гагарина.

Эти дочерние компании решили заработать в полную силу только летом этого года без изменения качества обслуживания и уже по новым тарифам.

Гагарина отметила, что за счет создания этих "дочек" энергетики хотят получить более 1 млрд руб. дополнительного дохода. А это ударит по бюджету региона и по карманам его жителей.

Сейчас власти анализируют предложенные расчеты и проводят экспертизу.

"Тариф будет установлен только после подтверждения обоснованности всех предполагаемых затрат. При этом прибыль дочерних компаний КГК по закону не должна будет превышать 5% от получаемой выручки", - сообщила Ирина Гагарина.

Правительство региона направило обращение в УФАС, чтобы те оценили сделки в рамках новой бизнес-модели КГК. Ответа от антимонопольщиков пока не поступило.

Ирина Гагарина добавила, что отсутствие тарифа сейчас не влияет на начало отопительного сезона в Курганской области.

"Существующее законодательство запрещает не оказывать услугу теплоснабжения при наличии технологических возможностей подачи тепла, поскольку она является жизненно важной", - объяснила Гагарина.

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Власти Зауралья: "Правительство столкнулось с ситуацией, что по Кургану заявлен тариф на тепло с ростом в 2,5 раза"

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Теги: Ирина Гагарина, теплоснабжение, тарифы, Курган



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