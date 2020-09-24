Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому вручили Почетную грамоту Президента РФ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский получил Почетную грамоту президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации Высокинского Александр Геннадьевича – Главу Екатеринбурга, – говорится в тексте распоряжения. - За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Награду мэру уральской столицы в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца лично вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Напомним, сегодня Александр Высокинский отмечает день рождения, политику исполнилось 47 лет. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов, градоначальник сегодня находится в рабочей поездке в столице страны.

Известно, что главу города уже поздравили полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев, мэры многих городов, включая Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и многие другие персоны.