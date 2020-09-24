Собянин предложил крупным предприятиям частично перейти на дистант

Столичная мэрия от имени мэра Москвы Сергея Собянина посоветовала крупным предприятиям города частично перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы, письма с рекомендациями уже направлены.

При этом перевод на дистанционку не должен вредить основным рабочим процессам в организациях и интересам потребителей. Решение мэрии вызвано изменением динамики заболеваемости COVID-19, а также наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций.