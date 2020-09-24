У главы Салехарда подтвердился коронавирус

Глава Салехарда Алексей Титовский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом мэр сообщил в своем Instagram, заверив, что находится в "нормальном состоянии" на самоизоляции.

"В последние дни наблюдается некоторый рост, в среднем выявляется 10 заболевших в сутки. Это говорит о том, что расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере, тест дал положительный результат", - написал он.

Титовский также добавил, что в Салехарде, к сожалению, плавающая динамика по выявлению случаев заражения и попросил жителей города не расслабляться, не пренебрегать здоровьем и соблюдать необходимые меры профилактики.