24 Сентября 2020
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глава полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов (2016) | Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Фигурантам "дела Трифонова" предъявлено обвинение во взяточничестве

Экс-начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову и бывшему заместителю председателя правления коммерческого банка "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олегу Коноплеву предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, экс-банкир был задержан в рамках расследования дела бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Некогда высокопоставленного силовика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В свою очередь, бывшему зампреду вменили дачу взятки.

В четверг суд избрал Коноплеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября. При этом защита настаивала, чтобы его отпустили под домашний арест.

При этом, екатеринбургский банк "Кольцо Урала" категорически отрицает свою причастность к "делу Трифонова".

"Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки", - заявили в учреждении.

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Фигурантам "дела Трифонова" предъявлено обвинение во взяточничестве

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Теги: Трифонов, обвинение, взятка, СКР



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