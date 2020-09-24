24 Сентября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
доллар, богатый, олигарх, деньги (2017) | Фото: brics-info.org

Махинации с госконтрактами сделали семью Серова самой богатой из семей глав районов Петербурга

На днях видеоблогер Илья Варламов опубликовал пост в Twitter, в котором рассказал об инциденте с опасной ездой, произошедшем в Петербурге на улице Бассейной. За рулем элитного автомобиля BMW X6М оказался глава Фрунзенского района Константин Серов. Причем, как выяснилось, этот случай один из многих, когда чиновник нарушает ПДД. Об этом говорят его многочисленные штрафы, которых за период с 2019 по 2020 год набралось на сумму 91 тыс. рублей.

Оплачивать штрафы, а также содержание автомобиля стоимостью 14 млн рублей Серову, видимо, позволяет то, что глава района, вполне вероятно, наживается на госконтрактах. Согласно официальной декларации, размещенной на сайте Администрации Северной столицы, доход чиновника за 2019 год составляет 3,2 млн рублей. Примечательно, что его супруга Александра Баландина смогла заработать 20 млн рублей. Таким образом, совокупный доход семьи Серова позволил ему стать самым богатым чиновником среди глав районов Петербурга.

скрин, дооходы, серов,лп(2020)|Фото: скрин

При этом, сумма доходов супруги главы Фрунзенского района за три года увеличилась аж в десять раз. Так, в 2016 году эта цифра составляла всего 2,3 млн рублей.

Что интересно, дорогостоящие авто никак не зафиксированы в декларации, поскольку записаны на родственников главы района. Один BMW - на Елену Баландину, мать супруги Серова, а другой – на Романа Серова, брата чиновника. Причем, общая стоимость двух автомобилей составляет 28 млн рублей, что достаточно подозрительно, учитывая даже совокупный доход супругов.

Александра Баландина является гендиректором одной из крупнейших коммерческих организаций Санкт-Петербурга, оказывающих услуги ЖКХ, – «Невское РСУ». До прошлого года учредителем компании числилась мать супруги Серова.

скрин, база юрлиц, лп(2020)|Фото: скрин, база юрлиц

Стоит отметить, что ранее чиновник занимал пост главы Невского района и дружил с экс-губернатором Георгием Полтавченко, который и обеспечил Серову эту должность. Во время его работы на этом посту в 2013 году администрация Невского района выступала заказчиком 3 госконтрактов на сумму 1,6 млн рублей у ООО «Невское РСУ».

Компанию заподозрили в нечестной игре, правоохранительные органы провели соответствующие проверки. Позже организация стала фигурантом уголовного дела. За все время компания Баландиной участвовала в 35 государственных контрактах от 11 заказчиков на общую сумму более 604 млн рублей.

скрин, госконтракты, база, лп(2020)|Фото: скрин, госконтракты

Помимо «Невского РСУ», супруга Серова является учредителем организации ООО «К-2», которая занимается оптовой торговлей неспециализированной продукции. Компания обслуживала по госзакупкам Жилищный комитет Центрального района Северной столицы на сумму 24 млн рублей.

скрин, база юрлиц,лп(2020)|Фото: скрин, база юрлиц

В общей сложности семья Серова через различные фирмы сумела нажить на государственных заказах круглую сумму в 628 млн рублей, но, конечно, реальные доходы своей семьи чиновник в декларации предпочитает не указывать.

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Махинации с госконтрактами сделали семью Серова самой богатой из семей глав районов Петербурга

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Теги: серов, глава фрунзенского района санкт-петербурга, экс-губернатор полтавченко, баландина, госконтракты



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