24 Сентября 2020
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Политика В России Воронежская область
депутаты, воронежская областная дума (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов избран председателем Воронежской областной Думы VII созыва

Воронежская областная Дума выбрала спикера регионального парламента седьмого созыва, передает корреспондент Накануне.RU. Отметим, что депутаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Нетёсова, который был председателем регионального парламента шестого созыва.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Голосование по избранию председателя прошло, 24 сентября, на первом заседании нового законодательного собрания Воронежской области.

депутаты, голосование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

депутаты, голосование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Кандидатура Владимира Нетёсова оказалась единственной, в соответствии с регламентом регионального парламента избрание председателя областного заксобрания из числа депутатов проводится тайным голосованием.

депутаты, голосование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

депутаты, голосование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов был рекомендован Воронежским региональным отделением «Единой России» по итогам состоявшейся накануне партийной конференции. За кандидатуру Владимира Нетёсова проголосовали все 47 депутатов, присутствовавших на первом заседании. Вновь избранный спикер Воронежского заксобрания поблагодарил коллег за доверие.

депутаты, голосование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

депутаты, голосование(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Он заверил, что приложит все силы, опыт, энергию и знания, чтобы Воронежская областная Дума достойно продолжила лучшие традиции регионального парламента предыдущих созывов, внесла свой большой вклад в совершенствование законодательства.

депутаты, избрание нетесова, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Хочу еще раз обратиться ко всем избирателям – жителям Воронежской области, которые приняли участие в голосовании, поблагодарить их за активную жизненную позицию и заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать их высокое доверие. За каждым из депутатов нового созыва – тысячи избирателей со своими наказами. Поэтому приоритет в работе Думы – это улучшение социального обеспечения, образования, здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Среди первоочередных задач регионального парламента спикер обозначил работу над законом Воронежской области о бюджете на 2021 год, который будет формироваться в непростых условиях коронакризиса. Отдельно Владимир Нетесов отметил важность продолжения курса на эффективное сотрудничество с исполнительной властью региона, губернатором, местным самоуправлением, активное отстаивание интересов Воронежской области в федеральных органах исполнительной власти, Госдуме и Совете Федерации.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов указал на необходимость развития общественного диалога и поиска новых форм взаимодействия с гражданами. В том числе с помощью современных технологий. "Уверен в эффективности этой работы, поскольку состав Думы VII созыва – это уникальный сплав опыта и новой энергии. Считаю, это даст положительный результат уже со старта нашей с вами деятельности", – сказал он.

Владимир Нетёсов также призвал депутатов и депутатские объединения работать конструктивно:"Призываю всех депутатов настроиться на конструктивный диалог. Все наши решения должны служить общей цели – процветанию Воронежской области и повышению благосостояния всех ее жителей".

(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В ходе заседания также был избран заместитель председателя Воронежской областной Думы. Им, как и в прошлом созыве, стал член фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Сергей Рудаков. Депутаты также утвердили представителя от законодательного органа Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ. Им стал Сергей Лукин, он является членом Совета Федерации с 2013 года.

депутаты, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

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Владимир Нетёсов избран председателем Воронежской областной Думы VII созыва

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Теги: владимир нетесов, воронежская областная дума, избрание



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