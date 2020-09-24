Оскароносный актер Эдриан Броуди сделал прививку российской вакциной от коронавируса

Оскароносный голливудский актер Эдриан Броуди ("Пианист") заявил, что принял участие в тестировании российской вакцины от COVID-19.

В своем Instagram-аккаунте он написал: "Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался участвовать в испытаниях вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда (Нью-Йорк – прим. ред.). Вакцина создана в России. Вчера я получил свою первую прививку в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно, без каких-либо побочных эффектов".

Затем, правда, актер перешел на смесь английского и русского с использованием греческого алфавита: "Я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши. # дешевка # вакцина", - написал Броуди. Поклонники предположили, что он, вероятно, воспользовался не слишком качественным онлайн-переводом.

Остается также неизвестным, что именно за вакцину испытал на себе Броуди. Ни один из российских разработчиков не сообщал о проведении тестирований в США.