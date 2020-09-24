Гендиректором фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" назначен Николай Пуртов

Бывший директора департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов назначен новым генеральным директором Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Решение было принято сегодня Наблюдательным советом в ходе заседания Президиума правительства региона.

Областной глава Александр Моор поздравил Пуртова, пожелав профессиональных успехов в деятельности по повышению инвестиционной привлекательности, созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Тюменской области.

"Переводом Николая Федоровича мы усиливаем инвестиционный блок. Уверен, он сможет внести серьезный вклад в развитие инвестиционного потенциала Тюменской области", - заявил Александр Моор.

Напомним, что вчера стало известно об отставки Николая Пуртова со своего поста. Уволился депутат по собственному желанию, поскольку переходит на новое место работы. Соответствующее распоряжение подписал областной глава.