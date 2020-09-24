Украина поддакнула ЕС - она тоже не признает легитимность Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что инаугурация Александра Лукашенко "не означает его признания легитимным главой белорусского государства". При этом Кулеба не написал прямо, что Киев считает Лукашенко нелегитимным.

Накануне о "нелегитимности" Лукашенко заявил Евросовет.

Также сообщается, что визит Владимира Зеленского в Белоруссию, запланированный на октябрь, отменен. Третий Форум регионов Белоруссии и Украины перенесен по инициативе украинской стороны на 2021 год, которая, не исключено, рассчитывает на скорое свержение Лукашенко. На этом намекнул Зеленский во время визита в Словакию.

"Если власть не найдет возможность диалога с своими людьми - этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров. Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", - сказал он.

Интересно, что слова Зеленского прямо относятся к нему самому, так как он упорно игнорирует позицию населения Донбасса, с которым не хочет вести никакого диалога.

Ранее Киев поставил "на паузу" отношения с Белоруссией.