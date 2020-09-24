24 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

На Ямал поступили первые дозы вакцин от коронавируса

На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа прибыла первая партия вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Всего в тестовом режиме в регион пришло только 42 дозы, что связано с особыми температурными условиями при перевозке и хранении препарата. В связи с этим правительство Ямала решило изначально отработать поставку вакцин в местные лечебные учреждения перед поставкой более крупной партии.

"Как и поручил президент, весь объем будет направлен на вакцинацию медиков, она будет носить исключительно добровольный характер. Все, кому вводится вакцина, участвуют в третьем этапе ее испытаний. Согласно условиям, выступить в качестве добровольцев могут только те, кто не болел коронавирусной инфекцией", - рассказали в правительстве региона, уточнив, что распределением вакцины занимается департамент здравоохранения.

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На Ямал поступили первые дозы вакцин от коронавируса

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Теги: коронавирус, вакцина. поставка, партия



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