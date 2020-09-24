24 Сентября 2020
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биатлонистка Ольга Вилухина (2017) | Фото: instagram.com/vilukhina_olga

CAS оправдал российских биатлонисток Вилухину и Романову, у которых отобрали медали Сочи-2014

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решения по апелляциям российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но при этом отклонил апелляцию Ольги Зайцевой. Все спортсменки обвинялись в нарушении антидопинговых правил. Вилухину и Романову арбитраж оправдал.  

Россиянки оспаривали решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета за 2017 год. Все три биатлонистки принимали участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Вилухина завоевала серебро в личном зачете, Романова и Зайцева стали серебряными призерами эстафеты.

Решение МОК лишало девушек медалей и накладывало запрет на участие в будущих международных соревнованиях. Дело рассматривалось в 2017 году, но процесс был приостановлен до середины 2019 года.

CAS пришел к выводу, что подозрения в адрес Вилухиной и Романовой были беспочвенными, их результаты на Олимпиаде подлежат восстановлению. В отношении Зайцевой суд пришел к выводу, что она применяла допинг, а также подменяла анализы мочи. Впрочем, пожизненный запрет на участие в Играх с нее тоже снят. При этом Зайцева и ее команда по-прежнему лишены медалей за эстафету в Сочи.

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CAS оправдал российских биатлонисток Вилухину и Романову, у которых отобрали медали Сочи-2014

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Теги: cas, ольга вилухина, яна романова, ольга зайцева, биатлон, сочи-2014



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