Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков возьмет на МКС "родную землю" и Евангелие

Российский космонавт, выросший в Нижневартовске, Сергей Рыжиков поделился с журналистами информацией о том, что планирует взять с собой на МКС. Напомним, что Рыжиков возглавит экипаж корабля МС-17 уже 14 октября.

По словам космонавта, при полете с ним обязательно будет камень с горы Фавор, являющийся позывным экипажа, небольшой пакет "родной земли", красующейся на эмблеме экипажа, а также миниатюрное Евангелие, передает ТАСС.

Помимо Рыжикова на борту основного экипажа также будут присутствовать космонавт Сергей Кудь-Сверчков и астронавт Кэтлин Рубинс. В составе дублирующего - космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.