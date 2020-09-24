Московские власти закрыли несколько "Перекрестков" и "Пятерочек" за нарушение масочного режима

В Москве Роспотребнадзор и департамент торговли провели ряд рейдов по выявлению нарушений масочного режима, сообщил глава департамента Алексей Немерюк.

"Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому [масочно-перчаточному режиму] относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей", - цитирует чиновника оперштаб столицы по борьбе с COVID-19. Среди закрытых из-за нарушений магазинов оказалось несколько заведений сетей "Перекресток" и "Пятерочка".

Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.