24 Сентября 2020
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургский суд арестовал экс-банкира, задержанного по "делу Трифонова"

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня арестовал бывшего заместителя председателя банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева.

Напомним, экс-банкир был задержан в рамках расследования дела бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Некогда высокопоставленного силовика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В свою очередь, бывшему зампреду вменили дачу взятки.

В четверг суд избрал Коноплеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября. При этом защита настаивала, чтобы его отпустили под домашний арест.

Олег Коноплев, суд(2020)|Фото: vk.com/lensudekb

Напомним, екатеринбургский банк "Кольцо Урала" категорически отрицает свою причастность к "делу Трифонова".

"Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки", - заявили в учреждении.

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Екатеринбургский суд арестовал экс-банкира, задержанного по "делу Трифонова"

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Теги: Трифонов, суд, арест, банкир, Екатеринбург



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