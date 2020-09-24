24 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
Владимир Путин учения &quot;Запад-2017&quot; (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Путин завтра приедет на военные учения "Кавказ-2020" на полигон Капустин Яр

Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, посетит полигон Капустин Яр. Здесь состоится основной этап командно-штабных учений "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба Кремля.

Учения проходят с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего в учениях участвует около 80 тыс. человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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Путин завтра приедет на военные учения "Кавказ-2020" на полигон Капустин Яр

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Теги: военные учения, капустин яр, кавказ-2020, владимир путин



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