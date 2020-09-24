В Шереметьево самолет из Тюмени столкнулся с трапом

В московском аэропорту "Шереметьево" самолет "Аэрофлота" рейса Тюмень - Москва столкнулся с самоходным трапом. Информация об этом опубликована в telegram-канале Mash, передает корреспондент Накануне.RU.

"Случилось все после прилета рейса в аэропорт, когда он выруливал. Сейчас люди сидят в салоне, на место приехали спасатели и пожарка", - сообщает канал.

Информации о пострадавших нет.

Получить оперативные комментарии по ситуации в аэропорту и авиакомпании не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.