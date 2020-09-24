Тобольский пенсионер приговорен к 6 годам колонии за покушение на собственных дочь и зятя

В Тобольске суд приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима 62-летнего пенсионера, совершившего покушение на родную дочь и зятя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Напомним, что 5 апреля 2020 г. мужчина приехал к дому дочери в деревню Маслова Тобольского района, после чего трактором перевернул автомобиль родственников. Когда из дома выбежали дочь и зять осужденного, он произвел в них серию выстрелов из заранее подготовленного ружья 16 калибра. 36-летняя женщина получила ранения груди и головы, ее муж, несмотря на три выстрела, сильно не пострадал. Осужденный по ходатайству следствия был заключен под стражу.

Пенсионер был признан судом виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).