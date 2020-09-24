"Личный киллер" уральского рейдера Федулева не смог выйти из колонии по УДО

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд федулев (2013) | Фото: Накануне.RU

"Личный киллер" уральского рейдера Федулева не смог выйти из колонии по УДО

Суд в Нижнем Тагиле рассмотрел ходатайство защитника Виталия Пильщикова об его условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает срок за тяжкие преступления.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Пильщикову было назначено 24 года и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей за совершение убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия организованной группой. Его адвокат обратился в суд с ходатайством об УДО.

Прокуратура возражала против этого, указав, что требования документов исполнены незадолго до судебного заседания, при этом поощрений за добросовестный труд Пильщиков не имел. Несмотря на это, Тагилстроевский районный суд вынес решение об его условно-досрочном освобождении на 7 лет, 7 месяцев и 2 дня.

суд Федулев (2013)|Фото: Накануне.RU

Суд над Федулевым и его подельниками

В надзорном ведомстве обжаловали этот вердикт. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда отменила решение первой инстанции, отказав в удовлетворении ходатайства об УДО. Виталий Пильщиков продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что Пильщикова называли "личным киллером" известного уральского рейдера Павла Федулева. Сам Федулев получил 20 лет колонии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Личный киллер" уральского рейдера Федулева не смог выйти из колонии по УДО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пильщиков, Федулев, колония, суд, УДО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2014 15:30 Мск Подельников Федулева начнут судить уже завтра: судебный процесс стартует в свердловском облсуде
Ранее 13.01.2014 17:15 Мск Федулеву смягчили приговор. Из 23 лет тюрьмы осталось 20

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети