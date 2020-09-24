"Личный киллер" уральского рейдера Федулева не смог выйти из колонии по УДО

Суд в Нижнем Тагиле рассмотрел ходатайство защитника Виталия Пильщикова об его условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает срок за тяжкие преступления.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Пильщикову было назначено 24 года и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей за совершение убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия организованной группой. Его адвокат обратился в суд с ходатайством об УДО.

Прокуратура возражала против этого, указав, что требования документов исполнены незадолго до судебного заседания, при этом поощрений за добросовестный труд Пильщиков не имел. Несмотря на это, Тагилстроевский районный суд вынес решение об его условно-досрочном освобождении на 7 лет, 7 месяцев и 2 дня.

Суд над Федулевым и его подельниками

В надзорном ведомстве обжаловали этот вердикт. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда отменила решение первой инстанции, отказав в удовлетворении ходатайства об УДО. Виталий Пильщиков продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что Пильщикова называли "личным киллером" известного уральского рейдера Павла Федулева. Сам Федулев получил 20 лет колонии.