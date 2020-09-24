Перед судом предстанет житель Перми, обвиняемый в убийстве незнакомой девушки из охотничьего ружья

Прокуратура Прикамья отправила в суд материалы для применения принудительной меры медицинского характера в отношения жителя Перми, устроившего стрельбу на улицах города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, утром 4 декабря 2019 г. житель микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми, застрелил на улице незнакомую девушку из украденного ранее охотничьего ружья. После этого обвиняемый предпринял попытку убить двух незнакомых мужчин, повредив их автомобили. Далее он также расстрелял окна одной из квартир жилого дома, пока в ней находились жильцы.

При задержании мужчина оказал сотрудникам Росгвардии вооруженное сопротивление, после ранения все же был задержан. В квартире обвиняемого также нашли хранимое им наркотическое вещество.

Пермяк обвиняется в преступлениях, предусмотренных предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 пп. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ (хищение огнестрельного оружия; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа; убийство, совершенное из хулиганских побуждений; покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.; умышленное повреждение чужого имущества; хулиганство; незаконное хранение наркотических средств).

Следователями допрошены десятки свидетелей, проведено 29 судебных экспертиз, в том числе баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские. Согласно психолого-психиатрической, мужчина имеет хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения запрещенных уголовным законом.