Россия потребовала от Германии передать анализы Навального в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила ноту представительству Германии с требованием передать информацию об Алексее Навальном российской стороне в течение десяти дней. Речь идет о результатах анализов, биоматериалах и т.д.

"Направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности - "результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы" российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство", - цитирует заявление постпредства РИА Новости.

"В зависимости от содержания ответа будем решать вопрос о дальнейших шагах", - отметили в постпредстве.

Напомним, власти Германии заявили, что экспертизы немецких и французских специалистов показали наличие следов яда "Новичок" в организме Навального, тогда как российские эксперты их не нашли. Россия неоднократно просила предоставить материалы анализов иностранных специалистов.