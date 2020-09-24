Депутат предложил назвать самолет в честь Крапивина, прочитав интервью его родственницы на Накануне.RU

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских отправил обращение компании "Аэрофлот" с просьбой назвать один из лайнеров в честь писателя Владислава Крапивина. Идею политик почерпнул из интервью невестки знаменитого уральца нашему агентству.

"В компании практически двадцать лет как сложилась добрая традиция одушевлять "крылатых". Инициативу я почерпнул из недавнего интервью Ларисы Крапивиной, невестки Владислава Петровича. Полеты – это и вправду отдельная история для Крапивина. Герои его фантастических повестей умеют с легкостью взмывать в небо, хотя бы во сне. В память о старшем брате, научившем мастерить маленького Славу бумажные самолетики, на свет появился "Самолет по имени Сережка", – написал народный избранник в своих социальных сетях.

Напомним, что в интервью Накануне.RU невестка писателя Лариса Крапивина также предлагала взяться за съемки хороших полнометражных художественных фильмов по произведениям писателя, а по циклу о Кристалле - сделать целый сериал. Кроме того, как считает родственница творца, по мирам его книг можно было бы построить большой приключенческий детский парк "покруче любого Диснейленда".

Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября.