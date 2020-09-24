Депутат предложил назвать самолет в честь Крапивина, прочитав интервью его родственницы на Накануне.RU

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Владислав Крапивин (2020) | Фото из семейного архива

Депутат предложил назвать самолет в честь Крапивина, прочитав интервью его родственницы на Накануне.RU

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских отправил обращение компании "Аэрофлот" с просьбой назвать один из лайнеров в честь писателя Владислава Крапивина. Идею политик почерпнул из интервью невестки знаменитого уральца нашему агентству.
Читайте также:

"В компании практически двадцать лет как сложилась добрая традиция одушевлять "крылатых". Инициативу я почерпнул из недавнего интервью Ларисы Крапивиной, невестки Владислава Петровича. Полеты – это и вправду отдельная история для Крапивина. Герои его фантастических повестей умеют с легкостью взмывать в небо, хотя бы во сне. В память о старшем брате, научившем мастерить маленького Славу бумажные самолетики, на свет появился "Самолет по имени Сережка", – написал народный избранник в своих социальных сетях.

Напомним, что в интервью Накануне.RU невестка писателя Лариса Крапивина также предлагала взяться за съемки хороших полнометражных художественных фильмов по произведениям писателя, а по циклу о Кристалле - сделать целый сериал. Кроме того, как считает родственница творца, по мирам его книг можно было бы построить большой приключенческий детский парк "покруче любого Диснейленда".

Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат предложил назвать самолет в честь Крапивина, прочитав интервью его родственницы на Накануне.RU

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Альшевских, Владислав Крапивин, самолет, Аэрофлот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети