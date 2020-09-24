Новые депутаты заксобрания Прикамья выбрали комитеты

Депутаты заксобрания Пермского края, победившие на довыборах в краевой парламент, определились с комитетами, в которых будут работать, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Вячеслав Григорьев, одержавший победу в округе №2, будет членом комитета по госполитике и местному самоуправлению. Его коллега, победитель округа №17 Антон Удальев вошел в состав комитета по развитию инфраструктуры.

Третий парламентарий, победивший на выборах по округу №13, Павел Кузьмин вошел в комитет по соцполитике.

Напомним, довыборы в Пермском крае прошли в единый день голосования, 13 сентября. Победу одержали "единороссы".

Проект постановления принят заксобранием края.