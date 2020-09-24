24 Сентября 2020
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Экономика Пермский край
Мотовилихинские заводы, разлив стали, металлургия, цех, рабочий (2020) | Фото: Накануне.RU

Руководство "Мотовилихинских заводов" опровергает планы по сокращению работников

На "Мотовилихинских заводах" сокращений не планируется. По заявлению руководства предприятия, в рамках оптимизации производства были уволены сотрудники, однако речь идёт не о "рабочих руках".

"Увольнение - рабочий процесс, если человек не справился с работой. Речь о сокращении не идёт. Мы даже нанимаем персонал. Есть обиженные сотрудники, это жизнь. У нас часто проходят рабочие встречи в коллективе. Любой сотрудник может донести свою позицию до руководства. Подтверждение того, что у нас сокращений нет, - мы в каждом таком случае должны уведомлять прокуратуру, трудинспекцию. Ничего такого у нас нет", - сказал Накануне.RU директор предприятия Сергей Дядькин.

Напомним, ранее в редакцию агентства обратились сотрудники предприятия-производителя артиллерийских систем, которые рассказали, что руководство планирует массовое сокращение - уволить якобы предполагалось 1 тыс. сотрудников. Также речь шла якобы о попытке "оптимизировать" цеха 2 и 31.

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Руководство "Мотовилихинских заводов" опровергает планы по сокращению работников

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Теги: Мотовилихинские заводы, сокращения



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