Правительство намерено продлить льготную ипотеку под 6,5% - Хуснуллин

Льготная ипотека по ставке в 6,5% будет продлена. Такую уверенность высказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, программа была запущена в конце апреля, она рассчитана до конца октября, но, как оказалось, может быть продлена.

Хуснуллин отметил, что программа оказалась очень успешной, позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 млрд руб.

"Мы намерены это продлевать", - заявил вице-премьер журналистам.

Между тем, эксперты видят опасность в массовой выдаче льготной ипотеки – она может повлечь проблему неплатежей по кредитам в будущем.