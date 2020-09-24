24 Сентября 2020
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Мотовилихинские заводы, разлив стали, металлургия, цех, рабочий (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ростех" рассчитывает, что "Мотовилихинские заводы" начнут получать прибыль с 2021 года

Пребывающие в кризисе и проходящие процедуру банкротства "Мотовилихинские заводы" начнут работать с прибылью в следующем году. Об этом во время пресс-конференции на предприятии рассказал глава "Ростех-Капитал" Кирилл Фёдоров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За счёт роста госооборонзаказа идёт набор работников. За восемь месяцев года с учётом 20-процентного падения выручки гражданское направление сработало с прибылью. Процедура банкротства идёт по плану, её контролирует "Ростех". Купили ранее долги коммерческих кредиторов, ежегодно вкладываем в предприятие не меньше 1-1,5 млрд руб. Стратегия - выйти из банкротства в ближайшие полтора года. Реализуем непрофильные активы в Казани, ДС "Молот" в Перми", - сказал Кирилл Фёдоров.

По его словам, выполнение госооборонзаказа идёт по плану.

Напомним, Арбитражный суд Прикамья признал производителя артиллерийских систем "Мотовилихинские заводы" банкротом в 2018 году. При этом предприятие занимается производством оружия и боеприпасов, в частности выпускает боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускает самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

Госкорпорация "Ростех" - миноритарный акционер "Мотовилихинских заводов".

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"Ростех" рассчитывает, что "Мотовилихинские заводы" начнут получать прибыль с 2021 года

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Теги: Мотовилихинские заводы, Кирилл Фёдоров, Ростех



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