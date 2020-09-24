Ямал упростил условия получения регионального маткапитала

В соответствии с решением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, срок проживания на Ямале, по окончанию которого семьи могут получить материнский капитал снижен с пяти до одного года. Соответствующий законопроект внесен правительством округа на рассмотрение в Законодательное собрание ЯНАО.

"Ко мне неоднократно обращались молодые семьи. Писали о том, что пятилетний ценз для получения маткапитала на Ямале достаточно высокий. Они переехали к нам, через два-три года здесь родился третий ребенок. Люди чувствуют себя ямальцами и хотят здесь жить. Но им не хватает срока для получения поддержки. Это несправедливо. Абсолютно убежден, что этот барьер должен быть снижен", - сказал глава региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, новый законопроект позволит получить региональные выплаты и тем семьям, которые ранее были обделены из-за отсутствия необходимого срока проживания. Новые условия распространяются на семьи, где третий и последующие дети появились после 1 января 2011 г., а также тех, где второй и последующие дети появились после 1 января 2020 г.. Напомним, что при рождении или усыновлении второго ребенка семья получает 150 тыс. руб., а после третьего и последующих – 500 тыс.

"Средства можно потратить по двум направлениям. Первое – улучшение жилищных условий только на территории округа. Допускается покупка жилья в капитальном исполнении или реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства. Второе – получение медицинской помощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за её пределами", - пояснила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

Начиная со следующего года необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, выданное органами ЗАГС ЯНАО. Исключением являются женщины, которых направляют рожать в другие регионы по медицинским показаниям. Оформить материнский капитал можно несколькими способами: подать заявление на сайте департамента социальной защиты населения или обратиться в МФЦ.