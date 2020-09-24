24 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

"Пока предупреждаем": в Екатеринбурге прошли рейды по контролю за ношением масок

Жителям Екатеринбурга напомнили о необходимости ношения масок. В городе прошли рейды.

Напомним, задачу снизить риски, связанные с COVID-19 и распространением сезонного гриппа и ОРВИ, свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил на заседании оперативного штаба 22 сентября. Он потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима и провести работу с людьми, прибывающими из-за рубежа.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по профилактике коронавируса, представители правоохранительных органов и министерства общественной безопасности провели рейды в метрополитене, общественном транспорте и торговых центрах Екатеринбурга.

масочный режим, маска(2020)|Фото: Накануне.RU

"В общественных местах, в соответствии с указом губернатора, людям необходимо выполнять предусмотренные требования – ношение масок и соблюдение дистанцирования. Пока преимущественно предупреждаем, напоминаем о действующих в регионе ограничительных мерах", - рассказал начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного МОБ Олег Малишевский.

Напомним, на этой неделе вице-губернатор Павел Креков заявил, что власти региона не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам.

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"Пока предупреждаем": в Екатеринбурге прошли рейды по контролю за ношением масок

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Теги: маски, рейды, Екатеринбург



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