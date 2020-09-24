Путин: После курортного сезона показатели по коронавирусу подросли в Севастополе

Владимир Путин во время общения с недавно избранными губернаторами прокомментировал ситуацию в Севастополе. Главой города, напомним, по итогам сентябрьских выборов стал и.о. губернатора Михаил Развожаев.

"У вас после курортного сезона показатели по коронавирусу подросли, это понятно. В летний период люди общаются, большими группами собираются. Я уверен, что ситуация будет улучшаться постепенно. Но не сама по себе. Надо предпринимать шаги и меры", - заметил президент.

Он также указал на то, что в регионе много "проблем нерешенных, которые копились годами". "Программы развития у вас есть, они сверстаны. Некоторые вещи остаются пока весьма острыми. Надо подтаскивать туда и финансовые, и административные ресурсы. Люди ждут осязаемого результата", - заявил Путин.

Напомним, накануне Счетная палата опубликовала отчет об исполнении госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя. Аудиторы пришли к выводу, что программа вообще не эффективна, хотя деньги под нее выделяются огромные, по ней ничего не делается, власти бездействуют и не стремятся освоить эти средства.