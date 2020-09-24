Смертность в ЕС из-за коронавируса за полугодие выросла на 5%, на пике рост достигал почти 50%

В 24 странах Европы, из которых 20 стран ЕС, общее число смертей в первом полугодии 2020 года выросло на 5,5% по сравнению со средним значением за первое полугодие в 2016-2019 гг. В основном рост смертности связан с коронавирусом. Об этом пишет "Демоскоп Weekly".

Данные не включают страны-члены ЕС: Грецию, Ирландию, Кипр, Мальту, Румынию, Словению и Хорватию, но включают Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На них приходится более 90% населения ЕС и умерших в ЕС, поэтому они почти совпадают с данными по ЕС и Европе в целом.

Интересно, что в первые 10 недель года число умерших в Европе было чуть меньше, чем за те же недели в 2016-2019 гг. Рост смертности начался со второй декады марта. В начале апреля превышение смертности было наибольшим - 44%. Затем оно начало снижаться, и в июне смертность вернулась к уровню пошлых лет.

В наибольшей степени эпидемия коронавируса ударила по таким странам: Испания (рост смертности на 45% в марте-мае по сравнению со средним значением за тот же период в 2016-2019 гг.), Италия (32%), Бельгия (29%), Нидерланды (23%), Швеция (19%), Франции (18%). В ряде стран смертность оказалась даже ниже или лишь чуть выше - на 1-2%. Любопытно, что Швеция, не вводившая карантин, только на пятом месте по росту смертности.

Вызывает интерес такой факт: в марте, когда начался быстрый рост смертности, мужчин умирало больше. С середины апреля стало умирать больше женщин. С июня половых различий нет. Если рост смертности был вызван коронавирусом, то первыми он "скосил" мужчин, а женщины в целом продержались на несколько недель дольше.

Рост смертности в 2020 году больше всего ударил по самым старшим возрастным группам. Так, с 12-й по 16-ю недели, т.е. с середины марта по середину апреля, в возрасте 90+ смертность выросла более чем на 60%. В возрасте от 70 до 90 лет рост составил чуть больше 40%. Среди населения до 70 лет смертность выросла намного меньше - на 20% (65-69) и менее. Для людей до 50 лет роста смертности практически нет.

Напомним, Европа больше всех континентов пострадала от коронавируса - там самая высокая летальность и смертность. Хотя они стабильно снижаются за счет того, что рост числа смертей идет во много раз медленнее, чем рост заболеваемости. Так, если в конце апреля летальность была почти 10%, то сейчас менее 5%. При этом за последние три месяца в Европе зафиксировано только 14% от всех смертей из-за коронавируса, хотя заразилось столько же, как и до этого. Это значит, что летальность снизилась почти в 4 раза. В том числе за последний месяц было более 1,2 млн заражений, а смертей - 13 тыс., т.е. летальность уменьшилась до 1%, сократившись почти в 10 раз по сравнению с пиком в марте-апреле .

Рост смертности в Европе приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни там по итогам 2020 года снизится примерно на один год.