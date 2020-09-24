Смертность в ЕС из-за коронавируса за полугодие выросла на 5%, на пике рост достигал почти 50%

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Смертность в ЕС из-за коронавируса за полугодие выросла на 5%, на пике рост достигал почти 50%

В 24 странах Европы, из которых 20 стран ЕС, общее число смертей в первом полугодии 2020 года выросло на 5,5% по сравнению со средним значением за первое полугодие в 2016-2019 гг. В основном рост смертности связан с коронавирусом. Об этом пишет "Демоскоп Weekly".
Читайте также:

Данные не включают страны-члены ЕС: Грецию, Ирландию, Кипр, Мальту, Румынию, Словению и Хорватию, но включают Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На них приходится более 90% населения ЕС и умерших в ЕС, поэтому они почти совпадают с данными по ЕС и Европе в целом.

Интересно, что в первые 10 недель года число умерших в Европе было чуть меньше, чем за те же недели в 2016-2019 гг. Рост смертности начался со второй декады марта. В начале апреля превышение смертности было наибольшим - 44%. Затем оно начало снижаться, и в июне смертность вернулась к уровню пошлых лет.

В наибольшей степени эпидемия коронавируса ударила по таким странам: Испания (рост смертности на 45% в марте-мае по сравнению со средним значением за тот же период в 2016-2019 гг.), Италия (32%), Бельгия (29%), Нидерланды (23%), Швеция (19%), Франции (18%). В ряде стран смертность оказалась даже ниже или лишь чуть выше - на 1-2%. Любопытно, что Швеция, не вводившая карантин, только на пятом месте по росту смертности.

Вызывает интерес такой факт: в марте, когда начался быстрый рост смертности, мужчин умирало больше. С середины апреля стало умирать больше женщин. С июня половых различий нет. Если рост смертности был вызван коронавирусом, то первыми он "скосил" мужчин, а женщины в целом продержались на несколько недель дольше.

Рост смертности в 2020 году больше всего ударил по самым старшим возрастным группам. Так, с 12-й по 16-ю недели, т.е. с середины марта по середину апреля, в возрасте 90+ смертность выросла более чем на 60%. В возрасте от 70 до 90 лет рост составил чуть больше 40%. Среди населения до 70 лет смертность выросла намного меньше - на 20% (65-69) и менее. Для людей до 50 лет роста смертности практически нет.

Напомним, Европа больше всех континентов пострадала от коронавируса - там самая высокая летальность и смертность. Хотя они стабильно снижаются за счет того, что рост числа смертей идет во много раз медленнее, чем рост заболеваемости. Так, если в конце апреля летальность была почти 10%, то сейчас менее 5%. При этом за последние три месяца в Европе зафиксировано только 14% от всех смертей из-за коронавируса, хотя заразилось столько же, как и до этого. Это значит, что летальность снизилась почти в 4 раза. В том числе за последний месяц было более 1,2 млн заражений, а смертей - 13 тыс., т.е. летальность уменьшилась до 1%, сократившись почти в 10 раз по сравнению с пиком в марте-апреле.

Рост смертности в Европе приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни там по итогам 2020 года снизится примерно на один год.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Смертность в ЕС из-за коронавируса за полугодие выросла на 5%, на пике рост достигал почти 50%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, смертность, ЕС, Европа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети