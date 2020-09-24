Очень бы не хотелось возвращаться к ограничениям, как в начале года, - Путин

Владимир Путин сегодня встретился с губернаторами, которые были избраны во время Единого дня голосования две недели назад. Президент поздравил новоявленных глав регионов и поставил им цели на ближайшее будущее, главной из которых станет борьба с пандемией и ее последствиями.

"Полагаю, настрой у вас всех одинаковый - работать с предельной самоотдачей, на 100% вкалывать и добиваться результата", - приветствовал Путин глав регионов.

Он оценил прошедшую избирательную кампанию: "Выборы прошли с высоким уровнем конкуренции. ЦИК и наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с прошлым годом. Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто раньше по тем или иным причинам не могли добраться до места голосования. Все это происходило на фоне недавней кампании по изменению Конституции, и люди отреагировали на это, они связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах с вами".

"Действовать предстоит в нестандартной, сложной ситуации. Вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по защите безопасности и здоровья людей. Далеко не завершена работа по борьбе с эпидемией. Нужно уделить особое внимание группам риска, нужны комплексные меры по сбережению людей старшего поколения. С людьми надо очень ненавязчиво, спокойно поработать с людьми. Это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже!" – сказал президент.

"Людей надо всегда слышать, а не только в период выборов. Если слышите критические замечания – это не тот случай, когда надо обижаться. Понимать надо, чувствовать потребности граждан. Только так власть может быть эффективна на всех уровнях", - предостерег Путин.

Он добавил по поводу коронавируса: "Очень бы не хотелось возвращаться к тем мерам ограничительным, которые были в начале года".