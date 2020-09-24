24 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Скорая помощь (2020) | Фото: vk.com

В Петербурге у COVID-стационара выстроилась очередь из "скорых"

В Минздраве прокомментировали информацию об очередях "скорых" у приемного покоя одного из коронавирусных стационаров Санкт-Петербурга. Речь о Покровской больнице – это одно из крупнейших медучреждений с самым большим коечным фондом для COVID-пациентов.

По данным telegram-канала Baza, на "сдачу" каждого пациента с подозрением (или подтвержденным случаем) на коронавирус уходит около 20 минут, а нормы Роспотребнадзора запрещают принимать в смотровой более одного человека, поэтому пациентам приходится ждать в автомобилях "скорой помощи".

Между тем, в министерстве здравоохранения сообщили о проверке готовности крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, к сезону подъема заболеваемости ОРВИ. РБК цитирует помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова: "Если говорить конкретно о ситуации в Санкт-Петербурге, там сейчас работают представители руководства Минздрава России, которые по поручению министра Михаила Мурашко проводят аудит готовности региона к новому эпидсезону". Правда, никакой конкретики по ситуации с очередями из "скорых" он не сказал.

Напомним, на днях стало известно, что в коронавирусный стационар снова перепрофилирован питерский пансионат "Заря" на 600 мест, поскольку к этому моменту в городе свободными остались только 6% коечного фонда для взрослых ковидных пациентов.

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В Петербурге у COVID-стационара выстроилась очередь из "скорых"

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Теги: коронавирус, санкт-петербург, очередь, скорая помощь, стационар, коечный фонд



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