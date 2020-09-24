24 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Депутаты выбрали главу Кунгура

Депутаты кунгурской думы на очередном заседании выбрали главу города. Как сообщили Накануне.RU в думе, им стал экс-глава Кунгурского района, врио главы Кунгура Вадим Лысанов.

Его конкурентом был глава Голдыревского поселения Олег Штро.

Парламентарии представили свои программы развития Кунгура. Кандидатуру Лысанова поддержали единогласно.

Церемония инаугурации нового главы Кунгура назначена на 8 октября. Напомним, Вадим Лысанов сменил на руководящей должности Сергея Гордеева, 24 марта он подал в отставку. Гордеева направили на домашнюю изоляцию после возвращения из ОАЭ, куда он летал в отпуск. Сообщалось, что распоряжение изолировать мэра якобы отдал врио губернатора Дмитрий Махонин. Также он будто бы потребовал решить вопрос с исполняющим обязанности главы Кунгура из-за того, что Гордеев нарушил рекомендации о запрете для чиновников на поездки в другие страны.

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Депутаты выбрали главу Кунгура

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Теги: Вадим Лысанов, глава Кунгура



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