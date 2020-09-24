24 Сентября 2020
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт Новый Уренгой договорился о грузоперевозках самолетами "Аэрофлота"

Аэропорт Новый Уренгой, входящий в холдинг "Аэропорты Регионов" теперь осуществляет продажу грузоперевозок на правах сотрудничества с авиакомпанией "Аэрофлот". Это означает, что ямальские сотрудники грузового терминала могут осуществлять транспортировку груза по все маршрутной сети авиаперевозчика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, опция доступна и юридическим, и физическим лицам, но только при наличии технической возможности и свободной емкости на воздушном судне. На данный момент самолеты авиакомпании осуществляют прямые рейсы из Нового Уренгоя в Москву ежедневно. Через Москву также проходят транзитные рейсы в другие города страны и заграницы.

Воспользоваться услугой по оформлению перевозки можно как в "Аэрофлоте", так и на рейсах авиакомпаний "Ямал", S7 и UTair. Сначала 2020 г. грузовой терминал аэропорта Нового Уренгоя при площади в 230 квадратов, обработал около 3 тыс. т. грузов.

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Аэропорт Новый Уренгой договорился о грузоперевозках самолетами "Аэрофлота"

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Теги: "Аэропортов Региона", грузоперевозки, "Аэрофлот"



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