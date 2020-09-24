В Тульской области разбился самолет. Погиб один человек

В Тульской области разбился легкомоторный самолет "Бекас-103". Погиб пилот. По данным СКР, мужчина выполнял агрохимическую обработку земель в Каменском районе региона, в какой-то момент он совершил жесткую посадку в районе поселка Дружба. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщили в Следственном комитете.