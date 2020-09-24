Продукты питания в России с начала года подорожали в 3 раза больше, чем в ЕС

Потребительские цены на продукты питания в России с начала года выросли на 3,9%, что в 3 раза больше, чем в ЕС (1,3%). Об этом сообщает Росстат.

Больше всего в России подорожали фрукты - почти на 20% (в ЕС - на 8%), хлебобулочные изделия и крупы, а также сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 6% (в ЕС - на 1%).

С начала года во всех странах ЕС потребительские цены на фрукты тоже заметно увеличились. Так, в Венгрии - на 41%, в Болгарии, Словении, Эстонии, Польше, Литве, Португалии – на 16-23%.

Меньше все в России подорожали мясо и мясопродукты - на 2%, молочные изделия, сыры и яйца - на 1%, а также овощи - подешевели на 1%.

Потребительские цены в целом возросли на 3,0% (в ЕС – снизились на 0,1%).

В августе инфляция в России в целом была нулевой, а продукты питания подешевели на 1% за счет сезонного удешевления фруктов и овощей.