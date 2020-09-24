Тиньков предложил сделать Германа Грефа премьер-министром

Основатель и совладелец Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал презентацию новых продуктов и нового бренда Сбербанка, которая состоялась сегодня в онлайн-режиме.

В своем Instagram Тиньков написал: "Не сначала, но посмотрел презентацию Сбер.. масштабно... поздравляю ! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит" (авторское написание в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать ! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать Премьер Министром, представляете, как бы он поменял страну?", - написал Тиньков, а потом отредактировал эти строки: "Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про Премьер-Министра ... я ж от Души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний Премьер супер крутой, я с ни лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям ... и дай Бог ему здоровья после ковида, что и мне не посчастливилось перенести ((, плохая штука..Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность".

Напомним, Греф много лет работал в российском правительстве, с 2000 по 2007 гг. занимал пост главы Минэкономразвития России.