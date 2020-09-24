24 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
хребет таганай (2011) | Фото: Накануне.ru

Нацпарк "Таганай": с июня по август территорию посетили более 70 тысяч туристов 

С 1 июня по 31 августа 2020 гота территорию национального парка "Таганай" посетили свыше 71 тыс. туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации. Это на 21,5 больше, чем летом прошлого года (тогда парк принял чуть более 49 тысяч 500 гостей).   

Почти 40 процентов посетителей - челябинцы. Жители мегаполиса приезжали на экскурсии одного дня и отправлялись в многодневные походы. Четверть туристов – златоустовцы, около 10% – из Миасса и Екатеринбурга, почти 8% - жители Тюмени.   

Летние каникулы в национальном парке также проводили и жители более дальних регионов. Горными панорамами впечатлялись представители областей Центральной России, Крыма, Краснодарского края, Югры и Ханты-Мансийского округа, Мурманска, Калининграда, Астрахани, Волгограда, республик Удмуртия, Мордовия, Бурятия и Коми, Алтая и даже Якутии и Камчатки. 

В среднем продолжительность похода составила три дня. Самыми популярными у таганайских туристов приютами по-прежнему остаются "Белый ключ" и "Гремучий ключ". В этом году, благодаря национальному проекту "Экология", в котором национальный парк участвует наряду с еще 8 особо охраняемыми природными территориями России, в приютах произошли изменения. Так, в "Белом ключе" обустроена палаточная стоянка и два новых туалета, завершается оформление сервисного центра.  

Недавно Накануне.RU рассказывало о последствиях плохой погоды в парке и смыве двух переправ, которые, кстати, уже восстановлены 

Национальный парк "Таганай" создан на территории Челябинской области в марте 1991 года, площадь парка – 568 кв. километров. В прошлом году в национальном парке отдохнули более 141 тыс. туристов, предварительные показатели нынешнего года смотрите выше. 

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Нацпарк "Таганай": с июня по август территорию посетили более 70 тысяч туристов 

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Теги: Национальный парк "Таганай", внутренний туризм, экскурсии 



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