24 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Львов, марш дивизии СС &quot;Галичина&quot; (2018) | Фото: antifashist.com

На Украине легализована нацистская символика

Апелляционный административный суд Киева отменил запрет на демонстрацию символики гитлеровской дивизии СС "Галичина". Решение принято в угоду Институту нацпамяти, подавшему жалобу.
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Напомним, в мае Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской и запретил ее публично использовать. Сейчас запрет отменен.

"Это решение лишний раз доказывает, что закон о запрете символов тоталитарных режимов имел целью исключительно борьбу с советским наследием", - написал глава "Союза анархистов Украины" Вячеслав Азаров.

Адвокат Людмила Браславская заявила, что будет подавать жалобу в Верховный суд, поскольку дивизия СС "Галичина" была частью войск "Ваффен-СС", которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.

Накануне суда украинские нацисты устроили травлю. Об угрозах расправы заявили двое судей - Елена Кузьмишина и Наталья Бужак. На их телефоны пришли сообщения, что они будут врагами Украины, если посмеют защитить историческую правду, а все судьи, принявшие предыдущее решение, "объявляются пособниками сепаратистов".

Адвокат Людмила Зиновьева также заявила об угрозах. Ей на дверях подъезда нарисовали нацистские руны и наклейки с угрозами. По ее словам, угрозы пришли все судьям. Браславской тоже угрожали.

Во время заседания у здания суда состоялся пикет нацистов, требовавших отменить запрет.

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский разместил фотографии наклеек с угрозами. И добавил фотографию, на которой рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер благодарит боевиков дивизии СС "Галичина" за верную службу.

Напомним, 14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галичина" была сформирована из местных жителей прогитлеровской ориентации в 1943 году. В тексте присяги, в частности, говорилось: "Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. Я торжественно обязуюсь... верно и преданно служить Немецкой Армии".

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На Украине легализована нацистская символика

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Теги: Украина, СС Галичина, нацизм



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